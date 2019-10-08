Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi
Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi

Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi

25 dakika önce

Adana'da otomobille çarpışan kamyonetin bir pastanenin bahçesine girerek durabildiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi, System.String[]

Adana'da otomobille çarpışan kamyonetin bir pastanenin bahçesine girerek durabildiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat Aslan idaresindeki 01 BOF 17 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait kamyonet, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Rabia Tekin idaresindeki 01 VY 791 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, bulvardaki bir pastanenin bahçe bölümüne girerek durabildi.

Kazada, sürücü Tekin ile otomobildeki Refika Tekin ve Nebile Tuzlu yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Tekin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Murat Aslan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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