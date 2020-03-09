Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü - Son Dakika

Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü

6 saat önce

KÜTAHYA'da, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kudret Özdemir (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü, System.String[]

KÜTAHYA'da, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kudret Özdemir (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyonet, ön kısmından yol kenarındaki toprağa saplanıp, dik durdu.

Kaza, dün gece, Doğarslan köyü kavşağında meydana geldi. Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonet ile Kudret Özdemir yönetimdeki 43 BE 271 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet, ön kısmından yol kenarındaki toprağa saplanıp, dik durdu. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sarı ile Özdemir'i ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Kudret Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs kaçtığı sırada caddeyi birbirine kattı
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı
19:40 - Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor
19:38 Merkel'den AB-Türkiye mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek Açıklaması
19:38 Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
19:36 Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 19:44:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]