Otomobille çarpışan kamyonetin şoförü kaçtı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonetin şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Hasan Doğan yönetimindeki 34 ZTV 10 plakalı lüks otomobil, kavşaktan çıkan ve ismi henüz alınamayan 59 HS 773 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilin ön kısmı büyük hasar görürken, yoldan çıkan kamyonet ise su kanalına uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Doğan ve Yeter Menteş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Kamyonet şoförü ayakta duramıyordu

Olay yerinde konuşan otomobil sürücüsü Hasan Doğan, "Kamyonet bir anda önüme çıktı. Şoförü ise ayakta duramıyordu" diye konuştu.

Kaçan şoför aranıyor

Olay ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kaçan kamyonet şoförünü arıyor.