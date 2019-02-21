Otomobille Çarpışan Kargo Aracı Devrildi
48 dakika önce
Hatay'da otomobil ile çarpışarak devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Hatay
'da otomobil ile çarpışarak devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, kaza Antakya- Samandağ
Karayolunda meydana geldi. 31 MAS 98 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 31 Y 1456 plakalı hafif ticari araç Çekmece mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Kaza sonrası iki araçta da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:38 Kaynak: İHA
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