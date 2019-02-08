Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpışan Kasksız Motosikletli Ağır Yaralandı

Otomobille Çarpışan Kasksız Motosikletli Ağır Yaralandı

24 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobile çarpan ve başında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Önder Kalli, yola savrularak, ağır yaralandı.

Otomobille Çarpışan Kasksız Motosikletli Ağır Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobile çarpan ve başında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Önder Kalli, yola savrularak, ağır yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, öğleden sonra, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Yolun solundaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 64 NR 008 plakalı otomobile, karşı yönden gelen kasksız Önder Kalli yönetimindeki 35 YGN 81 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan Kalli, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kalli'yi ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:45 Kaynak: DHA

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