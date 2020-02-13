Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu - Son Dakika

Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu

6 saat önce

Çorum'da seyir halinde iken bir otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu.

Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu, System.String[]

Çorum'da seyir halinde iken bir otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu. Kazada traktörde sıkışan sürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, Çorum- Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim E. yönetimindeki 19 AP 078 plakalı traktör, Çorum-Mecitözü karayolu 25. kilometresinde bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki şarampole uçtu. Kömür torbaları etrafa saçılırken, sürücü ise kabinde sıkıştı. Traktör kabininde sıkışan talihsiz sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi
Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı Kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı: Babam gibi severdim Boşanma aşamasında olduğu karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:02:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]