Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

SİVAS'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza sabah saat 09.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşakta meydana geldi. Mustafa Ünal yönetimindeki 58 BM 142 plakalı otomobil ile Mahmut Akay idaresindeki tütün mamülleri yüklü 58 BM 163 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan tipi minibüs yan yatarak devrildi. Sürücü Akay devrilen minibüs içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Akay, sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Ünal ise kazadan yara almadan kurtuldu.