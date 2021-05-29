Otomobille çarpışan minibüs, iş yeri kapısına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobille çarpışan, halı yıkama firmasına ait minibüs, iş yerinin giriş kapısına çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde meydana geldi. D.Ç.'nin kullandığı 39 AAZ 632 plakalı otomobil ile Tolga Tuna yönetimindeki 34 VJ 549 plakalı, halı yıkama firmasına ait minibüs çarpıştı. Kazada savrulan minibüs, yol kenarındaki iş yerinin giriş kapısına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs şoförü Tuna, itfaiye ekibince araçtan ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Tuna, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer sürücü D.Ç.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Kırklareli