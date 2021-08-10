Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil yolu üzerindeki Yalıköy kavşağında meydana geldi. Yusuf Korkmaz yönetimindeki 28 M 5327 plakalı yolcu minibüsü, Hanife Yüksel yönetimindeki 67 ABE 245 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, ters dönen minibüsteki sürücü ile 3 yolcu yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı - Son Dakika