Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

10.10.2022 10:41

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 KY 8677 plakalı Mazda marka otomobil ile motokurye olarak çalışan O.A. idaresindeki 34 DSU 164 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce otomobilin kaputuna ardından da yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü O.A.'ya olay yerine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

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