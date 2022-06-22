Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Şelale Mahallesi istikametine gitmekte olan Ramazan Çolak'ın kullandığı 07 ATK 282 plakalı aracın, 4082 sokakta Şavlak istikametine gitmekte olan Batın Aydeniz'in kullandığı 07 BTN 55 plakalı motosiklet ile kanal boyunda çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kazada kanala uçmaktan çalılar sayesinde kurtuldu - Son Dakika

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