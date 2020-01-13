Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dilek H. idaresindeki 35 AIU 612 plakalı otomobil, Seçkin Uygun (29) yönetimindeki 35 ADP 778 plakalı motosiklet'e Anafartalar Mahallesi, Saraçoğlu Caddesi yolu üzerinde çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün ifadesini aldı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Motosiklet, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:03 Kaynak: AA
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