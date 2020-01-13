Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dilek H. idaresindeki 35 AIU 612 plakalı otomobil, Seçkin Uygun (29) yönetimindeki 35 ADP 778 plakalı motosiklet'e Anafartalar Mahallesi , Saraçoğlu Caddesi yolu üzerinde çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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