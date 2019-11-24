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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nin Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nin Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundaki işine gitmek için motosikletiyle evden çıkan Mesut Yılmaz (35), Aspendos Kavşağı alt geçidinde Mahmut Küçük'ün kullandığı 07 YGS 07 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık polis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesinde sevk edildi. Ağır yaralı olan Mesut Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli 1 çocuk babası olan Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, otomobil sürücüsü Mahmut K. polis tarafından gözaltına alındı - ANTALYA

Mesut Yılmaz, Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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