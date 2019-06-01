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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Cem Büyüktaş'ın kullandığı 42 FD 487 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Kemal Günseven'in kullandığı 42 ABV 772 Plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Günseven burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:07 Kaynak: DHA
Ereğli, Konya, Güncel
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