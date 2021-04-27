Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
27.04.2021 01:02
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Nail Kocaman (56) ile eşi Rüveyda Kocaman (50) yaralandı.
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Nail Kocaman (56) ile eşi Rüveyda Kocaman (50) yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Hüseyin Duri (42) yönetimindeki 16 JHF 42 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nail Kocaman'ın kullandığı 16 VU 792 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Nail Kocaman ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Rüveyda Kocaman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kocaman çifti, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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