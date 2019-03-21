Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
50 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Turgutalp
Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi İsmail Hakkı Timur Sokak'ta meydana geldi. Cengiz Han Kozan
(28) yönetimindeki 39 AAC 430 plakalı motosiklet iddiaya göre kontrolsüz şekilde sokaktan caddeye giriş yaptığı sırada Zeki Çetin
yönetimindeki 16 PT 300 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kozan yola savrulurken, otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kozan İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kozanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:46 Kaynak: DHA
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