Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaza meydana geldiği yol Yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsü Ambulansın gelişi Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi Matosikletten görüntü ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza meydana geldiği yol
Yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsü
Ambulansın gelişi
Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
Matosikletten görüntü ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.06.2020 23:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika