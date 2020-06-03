Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Matosikletten görüntü ANTALYA - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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