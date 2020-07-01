Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün kontrolsüz şekilde anayola çıkıp, bir otomobille çarpışarak yaralandığı kazanın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, geçen 27 Haziran Cumartesi günü Yenişakran Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan R.K. yönetimindeki motosiklet, İzmir'den Bergama yönüne giden E.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. R.K., motosikletten yola fırladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesinin olmadığını tespit ettikleri R.K.'yı, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletlinin yola savrulması yer aldı.