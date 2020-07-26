Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Erten'in sağ bacağı koptu.
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu
MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Erten'in sağ bacağı koptu. Acı içinde kıvranan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Ankara- İzmir karayolu üzerinde bulunan Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Mümin Şahin (24) yönetimindeki 64 LN 777 plakalı otomobil ile Çepnidere Yolundan karşıya geçmek isteyen Umut Erten'in (19) kullandığı 35 PKZ 57 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücünün bacağı koparken, motosiklet yol kenarındaki bariyerlerin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Erten, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:12
Kaynak: DHA
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