Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı - Kocaeli

Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı - Kocaeli

7 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi mevkisinde Özcan Ç. idaresindeki 41 AAZ 972 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk H'nin kullandığı 41 ABS 042 plakalı motosiklet çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:08 Kaynak: AA

Kozluk, İzmit, Kocaeli, Güncel
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