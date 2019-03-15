Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

ADANA'da kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı.

Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
ADANA'da kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hüseyin Ç. yönetimindeki 34 PP 8069 plakalı otomobil ile Yiğit Can Y. yönetimindeki 01 FKV 06 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yiğit Can Y., yaralandı. Yiğit Can Y., çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit Can Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Bu arada, motosikletin hız göstergesinin 80 kilometrede takılı kaldığı görüldü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:17 Kaynak: DHA

Adana, Yiğit Can, Güncel
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