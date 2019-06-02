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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

10 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes E. (23) idaresindeki 41 N 0852 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 41 E 1981 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi le savrulan motosikletten düşen Enes E. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıya müdahale etmek isterken, Enes E.'nin yakınları geç geldiklerini iddia ederek sağlık ekiplerine saldırdı. Vatandaşlar çevredekiler ve jandarma ekiplerince sakinleştirilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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