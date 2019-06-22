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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Berke Buğu, yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Berke Buğu, yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Nazilli- Bozdoğan karayolu üzerinde Sümer Sahası yakınında meydana geldi. Nazilli'den Bozdoğan yönüne giden Onur İncesöz, yönetimindeki 07 MRH 29 plakalı otomobille, iddiaya göre, sinyal vermeden aniden sola dönüş yaptı. Bu sırada arkasından gelen Berke Buğu yönetimindeki 09 ABN 228 plakalı motosiklet, otomobilin sol tarafına çarptı. Kask takması nedeniyle kafasından darbe almayan motosiklet sürücüsü Buğu'nun sağ ayak parmakları ezildi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Buğu'yu ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:58 Kaynak: DHA
Bozdoğan, Aydın, Nazilli, Güncel
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