Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Bartın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:01 Kaynak: AA
'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Bülent Ecevit
Bulvarı'nda seyreden B.Ç. yönetimindeki 67 ZU 605 otomobil ile aynı yönde ilerleyen T.O'nun kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan T.O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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