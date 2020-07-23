Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce otomobilin üstüne ardından da yere savruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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