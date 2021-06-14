Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

MARDİN'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Resul İ., ağır yaralandı.

Kaza, Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi Barış Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Resul İ.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile Şemsettin Y. idaresindeki 07 ARR 428 plakalı otomobille çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Resul İ., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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