Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2.Çevre Yolu Kapalı Semt Pazarı yakınlarında Gazi Kırmızı idaresindeki 02 KD 693 plakalı motosiklet ile Mehmet Tuluk idaresindeki 02 FL 382 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Gazi Kırmızı yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN