Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karabük'te otomobille çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Safranbolu istikametine giden H.K. idaresindeki 67 TP 136 plakalı otomobil ile Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda yola giren Azerbaycan uyruklu İ.G'nin kullandığı 78 AAU 461 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
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