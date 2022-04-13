Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı

13.04.2022 18:03
Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Gözyaşlarına boğulan araçtaki genç kız ise motosiklet sürücüsünün başından ayrılmadı.

Kozan ilçesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Huri B. (26) yönetimindeki 55 AN 808 plakalı otomobil, Mehmet Korkut A. (20) yönetimindeki 01 AET 937 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, motosiklete çarpan Huri B. ve yanında bulunan arkadaşı sürücünün başından ayrılmadı. Huri B.'nin arkadaşı olan genç kız kazanın şokuyla gözyaşlarına boğuldu. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Korkut A'yı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vatandaşların kaza sonrası bölgede yoğunluk oluşturması üzerine polis ekipleri kalabalığı anonslar ile dağıttı. Yaralı Mehmet Korkut A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ADANA

Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı
Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı
Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı
Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete çarpan araç sürücüsünün arkadaşı gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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