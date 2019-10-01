Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

16 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyreden M.B.T. (17) idaresindeki 34 BRZ 715 plakalı motosiklet, Kurtuluş Caddesi'nden kavşağa giriş yapan E.B. idaresindeki 10 PP 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:18 Kaynak: AA
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