Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - BALIKESİR
50 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyreden M.B.T. (17) idaresindeki 34 BRZ 715 plakalı motosiklet, Kurtuluş Caddesi'nden kavşağa giriş yapan E.B. idaresindeki 10 PP 320 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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