Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü

23.07.2022 11:28
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğitcan Koç (24) ve arkadaşı Hasan Gümüş (27), hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğitcan Koç (24) ve arkadaşı Hasan Gümüş (27), hayatını kaybetti.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında M.G.'nin (36) kullandığı 07 YSK 17 plakalı otomobille Yiğitcan Koç idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Koç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi, yanındaki Hasan Gümüş ise götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Yiğitcan Koç'un Belek'te 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı ve mesai bitiminde evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.Otomobilin sürücüsü M.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kaynak: DHA

Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü - Son Dakika
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