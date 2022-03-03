Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

03.03.2022 22:43
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ters yönden geldiği öne sürülen motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ters yönden geldiği öne sürülen motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Yumurtacı (46) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Aydın- Denizli kara yolu havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Emre S. (23) yönetimindeki 09 AS 509 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden çevre yoluna giren Hüseyin Yumurtacı'nın kullandığı 07 VJ 540 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Hüseyin Yumurtacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Emre S. ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Kaynak: DHA

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