Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
1 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:31 Kaynak: AA
'in Kemalpaşa
ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, F.M.T. yönetimindeki 35 KTZ 48 plakalı otomobil, İzmir- Ankara
kara yolu Ören Mahallesi
girişinde Hüseyin Çelik
'in (69) kullandığı 45 KB 9048 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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