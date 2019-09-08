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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan ve savrularak çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan ve savrularak çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aykut D. idaresindeki CG 566 ZA yabancı plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi 177 Sokak ile 203 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Beray Kökten'in (48) kullandığı 48 GZ 777 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kökten, yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beray Kökten'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Aykut D. ise gözaltına alındı.

Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:59 Kaynak: AA
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