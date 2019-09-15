Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kerim Tutar'ın (48) kullandığı 07 NZE 27 plakalı motosiklet, Fığla Mahallesi D400 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen Emine T. yönetimindeki 07 HTD 15 plakalı otomobile, daha sonra kontrolden çıkarak diğer şeritteki Fatih Y. idaresindeki 07 AT 661 plakalı otomobile çarptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tutar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüleri, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.