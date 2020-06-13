Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Engin (68) yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Engin (68) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde, Afyonkarahisar- Konya yolunun 14'üncü kilometresindeki Sülümenli kavşağında meydana geldi. Mustafa B. (57) yönetimindeki 03 ABE 455 plakalı otomobil, Kadir Engin'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Engin, ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kadir Engin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Engin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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