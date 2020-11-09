Siverek'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Sinan Kaya ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam Siverek- Diyarbakır karayolu Mehmetçik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sait Keser hakimiyetindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

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