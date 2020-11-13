Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Kırca (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D400 karayolunun, Kaş'a bağlı Kalkan ve Yeşilköy mahalleleri arasındaki bölümde meydana geldi. Seydikemer'den Kaş yönüne giden Ziya Sarıkaya yönetimindeki 07 ESZ 21 plakalı otomobil, karayolunun 19'uncu kilometresinde sola dönüş yapmak isterken, Yasin Kırca yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Yasin Kırca, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ziya Sarıkaya'nın tedavisi, gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kasksız olduğu belirlenen Yasin Kırca'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kırca'nın, Ova Mahallesi'nde ortakçı olarak seracılık yaptığı, 8 aylık evli ve eşinin hamile olduğu ifade edildi.