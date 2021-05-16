Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Elet (22) hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakale-Suruç yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen ve plakası öğrenilmeyen Ahmet A., yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Elet (22) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Elet, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Elet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.