Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün, bacağı kırıldı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Eynadin Seferoğlu'nun (37), bacağı kırıldı.

Kaza, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Bozat (32) yönetimindeki 16 F 6069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eynadin Seferoğlu'nun kullandığı 16 AIP 246 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Seferoğlu, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Eynadin Seferoğlu'nun sol bacağının kırıldığını belirledi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eynadin Seferoğlu, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.