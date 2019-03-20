Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

1 saat önce

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı, System.String[]
Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkcan Yaman idaresindeki 81 AAH 662 plakalı motosiklet, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunun Düzce istikameti Kervan mevkisinde, önünde seyreden Abdülmelih Gültekin yönetimindeki 81 FC 119 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yaman, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yaman'ın bekçi olduğu ve görev yerine gittiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:27 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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