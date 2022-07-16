OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

16.07.2022 19:06

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ergene, Çerkezköy ilçeleri yolu Velimeşe ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan A., 59 ACK 188 plakalı motosikleti ile ışıklı kavşaktan döndüğü sırada Çerkezköy istikametinden gelmekte olan Taylan Ş. yönetimindeki 59 ADG 27 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ramazan A., yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan A., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Taylan Ş. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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