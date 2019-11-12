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Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Altaylılar Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Güngen'in kullandığı 01 ABN 943 plakalı motosiklet ile köy öğrencilerini taşıyan A.T. yönetimindeki 33 PG 221 servis aracıyla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Güngen ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer Güngen'e hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Servis şoförü A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:55 Kaynak: İHA
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