Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı

15.03.2022 14:56

Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı Tekirdağ Çorlu'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda dönüş yapan Tuncay Güner yönetimindeki 59 LF 211 plakalı otomobil ile Kerem Trabzon'un kullandığı 59 FG 281 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli kurye Kerem Trabzon, "Ayağım çok acıyor" diyerek üzüntüsünü ifade etti. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille motosikletli çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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