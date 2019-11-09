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Otomobille çarpışan motosikletli öldü

7 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nadir Aslan (45), yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosikletli öldü, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nadir Aslan (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Killik Mahallesi yolunda meydana geldi. Alaşehir yönüne giden Ramazan K. yönetimindeki 09 S 2002 plakalı otomobil, Nadir Aslan'ın kullandığı 45 KA 4389 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Aslan, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nadir Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Ramazan K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Nadir Aslan, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
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