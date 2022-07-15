Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü

15.07.2022 14:07
Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nden Salihli istikametine gidişte bir benzin istasyonundan yola çıkan Galip Akgün (78) yönetimindeki 35 ZNP 57 plakalı motosiklet ile Hasan Güldağ (36) yönetimindeki 45 SC 9465 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosikletli sürücü öldü - Son Dakika

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