Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı
8 saat önce
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı KASTAMONU – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
KASTAMONU – Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Çankırı
Kavşağı'na seyir halindeki Nihat T. idaresindeki 37 ET 160 plakalı motosiklet ile Ali O. idaresindeki 37 KK 542 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nihat T. yola savrularak yaralandı.
Nihat T. olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ali Ö. de tedbir amaçlı acil serviste ayakta tedavi oldu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:39 Kaynak: İHA
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