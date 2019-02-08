Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı, Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı, Kaza Anı Kameraya Yansıdı

28 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı, Kaza Anı Kameraya Yansıdı, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tire İstasyon Caddesinde meydana geldi. 64 NR 008 plakalı otomobilin sürücüsü, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyrederken, yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için sola kırdı. Bu sırada karşı yönden gelen Önder K. idaresindeki 35 YGN 81 plakalı motosiklet, duramadı ve otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, kazayı gören vatandaşlar sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Önder K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz adamı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kameralara yansıdı

Tire'de meydana gelen trafik kazası, bölgede bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Oldukça net bir şekilde görülen kazada, önce otomobil yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için hamle yaparken Önder K.'nin kullandığı motosiklet duramayınca araca çarpıyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların motosiklet kullanıcısına yardıma koşması da kamera görüntülerinde oldukça net bir şekilde görülüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: İHA

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