Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Olay, Hastane mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. D. İdaresindeki 16 BCN 27 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu M.E.M.'nin kullandığı 03 MA 0568 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E.M. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.E.M., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR